Week-end à Belfast, une ville marquée par la guerre civile

Pour commencer l'aventure à Belfast, une escapade sur la colline s'impose pour embrasser la ville d'un seul coup d'oeil et découvrir les plus hautes montagnes du pays. La visite de Belfast est largement consacrée à la guerre civile qui déchira le pays pendant 36 ans. Les murs en disent long sur son histoire. Prison de Crumlin Road Gaol, marché St George... découvrez les incontournables et les bons plans pour un week-end à Belfast. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.