Week-end à Beyrouth, la ville de la renaissance

A Beyrouth, les habitants ne jurent que par la beauté et la douceur de vivre. En effet, il y a 30 ans, la capitale était en ruine après une guerre civile acharnée. Au fil du temps, elle s'est transformée grâce à ses quartiers d'affaires en bord de mer. Toutefois, la grotte aux pigeons, appelée aussi le "Raouché", n'a jamais changé. Cet îlot est devenu le symbole de la ville. Découvrez les bons plans pour un week-end dans la capitale du Liban. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.