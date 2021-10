Week-end à Biarritz, station balnéaire impériale

Partons en week-end à Biarritz pour découvrir les adresses et les bons plans. C'est un mélange étonnant. Un village de pêcheurs devenu ville impériale puis cité balnéaire aux vagues mythiques. Notre séjour commence sur la plage de la Côte des Basques. Le cours de surf est notre premier incontournable. Avec l'Espagne et les Pyrénées en arrière-plan, la Côte des Basques est la plage emblématique de Biarritz. En 1957, c'est ici que le surf débute dans l'Hexagone grâce à Peter Viertel, un réalisateur américain. Découvrons ensuite le Rocher de la Vierge, un autre incontournable de Biarritz. Il offre une vue unique depuis un rocher historique. En 1864, c'est Napoléon III qui fait installer une vierge au-dessus de l'océan. Le rocher et sa passerelle sont devenus la plus belle promenade de la commune. Mais le charme de la ville se cache aussi dans des lieux plus discrets. Nous découvrons par exemple le pittoresque port des pêcheurs niché au creux d'une falaise. C'est un peu un village dans la ville avec ses 65 crampottes colorées, des cabanes de pêcheurs louées par les propriétaires de bateaux.