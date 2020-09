Week-end à Bologne, une ville grasse, rouge et savante

La ville de Bologne a trois surnoms. On l'appelle "la grasse" pour sa gastronomie généreuse, "la rouge" pour son passé rebelle ainsi que la couleur de ses tuiles, et "la savante" pour son université, la plus vieille d'Europe. Parmi ses incontournables, on distingue la Piazza Maggiore, le musée de l'église Santa Maria della Vita ou encore la Torre degli Asinelli. Côté gastronomie, la cité de Bologne est réputée pour ses pâtes et son ragoût à la bolognaise. On vous fait également découvrir quelques bons plans.