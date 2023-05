Week-end à Bordeaux et son sens du monumental

On connaît Bordeaux pour son balcon historique sur la Garonne, ses façades du XVIIIe siècle, son architecture flamboyante. Mais la ville peut aussi dévoiler un caractère peut-être plus inattendu. Elle est liée à la période Art déco. Derrière sa façade éclatante, le Café du Levant est une brasserie historique née avec la gare. Passez la porte et remontez un siècle en arrière. Laurent Pommier, le propriétaire, y a tout refait, après avoir fait sortir le bâtiment de l'oubli, il y a un peu plus dix ans. Il a tenu à garder le style Art nouveau début XXe et Art déco à l'extérieur. Façade entièrement en mosaïque, statue de bronze et d'autres éléments devenus témoins de l'histoire. Si vous cherchez à découvrir l'Art déco, le quartier Lescure est incontournable. Ancien stade municipal, puis Lescure, puis Chaban-Delmas, le monument fait partie de ces enceintes sportives du début du XXe siècle, toujours dans son esprit de l'époque. Les Bordelais y ont vécu des Coupes du monde, des arrivées du Tour de France, des concerts. TF1 | Reportage E. Braem, A. Vieira, C. Arfel