Week-end à Bordeaux, une terre de viticulture

Notre week-end à Bordeaux commence sur les quais de la Garonne. Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, les façades du VIIIe siècle font la fierté des Bordelais, surtout depuis 2005, date du ravalement de centaines d’immeubles de la ville. Premier incontournable : les terrasses bordelaises. En fin de journée, les rues piétonnes s’animent. Les bars et restaurants sont si nombreux qu’il y a l’embarras du choix. Pour mesurer l’étendu du centre historique, allons prendre un peu de hauteur. Au sommet de la tour Pey-Berland, Notre-Dame d’Aquitaine veille sur la ville. L’édifice est ouvert au public toute l’année. À l’intérieur, trois cloches monumentales rythment le quotidien des habitants . Le patrimoine bordelais se trouve également dans les détails. En regardant de près, on découvre qu’une grande partie de cet héritage est consacrée au vin et à la vigne. D’ailleurs, le vin est un autre incontournable de la ville. À tel point qu’une cité lui est désormais dédiée. Et dans ce domaine, Bordeaux regorge de bons plans. L'occasion aussi de vous faire découvrir l'insolite de notre voyage.