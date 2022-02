Week-end à Brême, entre brouillard et eau turquoise

Sur une mer d’accordéon, et malgré un ciel un peu terne, la ville de Brème (Berlin) est épatante : une cathédrale du treizième siècle, un hôtel de ville classé à l’ Unesco, partout des maisons bourgeoises et de jolies ruelles pavées. À Schnoor, on retrouve les rues les plus petites de Brème, entre des maisons très étroites. Aujourd’hui elles sont devenues des commerces. L’hôtel de ville, avec un édifice somptueux qui date du Moyen Âge, est un lieu chargé d’histoires et d’anecdotes, pas toujours glorieuses. Sous la mairie, dans le sous-sol, se cache un trésor insoupçonné : les tonneaux de vin les plus vieux de toute l’Allemagne, dont la plus ancienne date de 1653. On y découvre également un concept dont seuls les Allemands ont le secret : le camping d’ intérieur. Avec, onze caravanes, chacune aux couleurs d’un pays, on peut vivre le frisson du camping, même en hiver. À une heure de train de là, on part à la découverte de Bremerhaven. Le lieu n’a aucun intérêt architectural, mais une attraction des plus plaisantes : la maison du climat. Elle offre un voyage express autour du monde grâce à l’aménagement du lieu. TF1 | Reportage A. Cariou, A. Pocry