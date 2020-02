Week-end à Brême, l'un des ports les plus influents d'Europe au Moyen Âge

Brême est une ville allemande pleine de surprises. Avec une cathédrale du XIIIe siècle, un hôtel de ville classé à l'Unesco, des maisons et de jolies rues pavées, elle nous en met plein la vue. Au Moyen Âge, elle fut l'un des ports les plus influents d'Europe. Découvrez les adresses et bons plans pour un week-end bien enrichi à Brême. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.