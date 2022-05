Week-end à Brest, ville mariée à la mer, pour le meilleur et pour le pire

Brest, la métropole du bout du monde. Son histoire est marquée par la Seconde Guerre mondiale, car la ville a presque été entièrement détruite à cette époque. Le château et ses remparts font partie de ses rares bâtiments d’avant-guerre, tout comme les Ateliers des Capucins, notre premier incontournable. C’est la plus grande place publique couverte d’Europe. Ici, toutes les activités se mélangent. Autrefois, les Capucins abritaient les ateliers de constructions navales de la Marine nationale. En effet, il reste quelques machines de cette époque. Ce navire d’apparat, finement sculpté, a servi à Napoléon III pour inspecter son arsenal de guerre au pied du château de Brest. La décoration du restaurant met à l’honneur l’univers maritime, plus particulièrement l'Abeille Bourbon, un navire qui est amarré juste en face. C’est le plus puissant remorqueur de haute mer en Hexagone. Sa mission est de protéger le littoral. Pendant ce séjour, on vous fait aussi découvrir les autres adresses et bons plans de la ville. TF1 | Reportage M. Pirckher