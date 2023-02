Week-end à Bruxelles, capitale insolite

L'Atomium est une figure emblématique de la capitale de Bruxelles. Avec ses neuf sphères, ce monument est la version agrandie d'un cristal élémentaire de fer. Pour prendre de la hauteur, nous empruntons un ascenseur. En un éclair, nous voilà au sommet de l'édifice. À 100 mètres de hauteur, nous pouvons apercevoir, malgré la grisaille, le centre-ville. Le centre-ville est notre deuxième incontournable. Pour la visite, nous choisissons un moyen de transport rétro. Grâce à Vegas, nous déambulons dans le Vieux Bruxelles. Au bout de cette rue, un bonhomme de 55 centimètres attire tous les regards : le Manneken-Pis. Notre parcours se termine sur la Grand-Place entre la Maison du Roi et l'Hôtel de Ville, reconnaissable à sa flèche monumentale. Pour le bon plan gastronomique, nous entrons dans un bistrot où Marguerite avait l'habitude. Le plat principal est une spécialité belge : le stoemp. Accompagné de saucisses et de lards, il tient encore. Pour la soirée, nous allons découvrir l'un des lieux insolites de la capitale. TF1 | Reportage V. Lamhaut, V. Casanova