Week-end à Cagliari, capitale de la Sardaigne

Comme Rome, Cagliari est bâtie sur des collines. Il faut donc grimper pour découvrir la capitale sarde. Notre week-end commence par une montée des marches, celles du bastion Saint-Rémy. Sur la terrasse panoramique, une blogueuse nous donne d'abord une leçon de prononciation. Les Français ont tenté de s'emparer de Cagliari en 1793. La ville a toujours été très convoitée et attaquée, surtout depuis la mer. Les stigmates des canonnades sont par endroits encore visibles. Mais l'histoire de Cagliari remonte bien au-delà, avant l'antiquité romaine. Au musée archéologique, Valentina Ragazzo, blogueuse, nous présente les vestiges de la civilisation nuragique. Elle a prospéré en Sardaigne dès 1800 avant Jésus-Christ. Le plus impressionnant : 28 statues monumentales retrouvées il y a moins de 50 ans, les Géants de Mont'e Prama. L'avantage de cette ville côtière, c'est d'avoir la mer à portée de main. Luca fait découvrir le golfe de Cagliari le temps d'une demi-journée en mer pour une cinquantaine d'euros. A peine un quart d'heure de navigation et déjà une halte dans des eaux translucides. TF1 | Reportage L. Malnoy, B. Bedarida