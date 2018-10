Week-end à Cassis

Située entre la terre et la mer, la ville de Cassis est nichée au bord de la Méditerranée. Avec ses airs de carte postale, son port raconte beaucoup d'histoires et est aussi connu pour ses terrasses restaurants. Découvrez les nombreux secrets que cette merveilleuse ville provençale abrite ainsi que les bons plans pour y passer un week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.