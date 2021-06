Week-end à Châlons-en-Champagne, une cité pleine de surprises

Des bords de Marne au centre historique, Châlons-en-Champagne se parcourt très facilement sans voiture et pas uniquement à pied. Les Châlonnais utilisaient jadis des barques à fond plat pour le transport de marchandises. Aujourd'hui, elles emmènent les touristes à travers les cinq kilomètres de canaux qui irriguent la ville. La balade permet de découvrir les principaux monuments historiques. Le cirque de Châlons-en-Champagne est un site incontournable et historique. Une quarantaine d'étudiants y viennent chaque année pour travailler leur art et en faire leur métier. Le cirque se donne aussi en spectacle en extérieur lors de balade nocturne sur les canots. La péniche "D'Argile et d'Eau" date de 1914. Le propriétaire Francis Dumelié est un ancien potier qui y avait d'abord installé son atelier. Aujourd'hui, il n'en reste que les tasses utilisées dans sa barque. La dernière maison viticole historique de la ville, Joseph Perrier, ouvre sa cave aux touristes. Que ce soit en cave ou en bord de Marne, Châlons-en-Champagne sait recevoir et même surprendre ses visiteurs.