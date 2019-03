Week-end à Charleville-Mézières, la ville natale d'Arthur Rimbaud

Charleville-Mézières, dans les Ardennes, est une ville qui abrite des vestiges historiques. Cette destination est également connue comme étant la ville natale du célèbre poète Arthur Rimbaud. Le musée Rimbaud rend d'ailleurs souvent hommage à l'écrivain en consacrant des séances d'écoute de ses œuvres ainsi qu'une exposition. Découvrez en images les adresses et les bons plans pour passer un agréable week-end à Charleville-Mézières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.