Week-end à Chaumont, la ville du général de Gaulle

Cet immense viaduc ferroviaire tout en pierre est l'emblème de Chaumont (Haute-Marne). Il a été construit en 1957 à l'entrée de la ville. Toujours en activité, il reste un des plus importants de ce type en Europe. Et ce n'est pas la seule chose à voir dans la ville. Cette dernière a une spécificité architecturale : la tourelle. C'est comme un jeu de piste pour découvrir Chaumont. La voix du général de Gaulle fait aussi partie de l'histoire de Chaumont. Elle s'est éteinte à Colombey-les-Deux-Églises en 1970, 36 ans après l'achat de sa maison. Celle-ci est toujours habitée par ses descendants, mais quelques chambres se visitent encore, dont son fameux bureau. Depuis 2008, un mémorial raconte également l'histoire politique du général à toutes les générations. Chaumont vit aussi au rythme du sport, d'une discipline en particulier : le volley-ball. Le CVB52, équipe tout de rouge vêtue, est l'une des meilleures de l'Hexagone, avec un public tout aussi réputé. Pour le constater, il suffit de faire un tour au Palestra pour voir un match. Et des lieux insolites comme Palestra, il y en a beaucoup à Chaumont. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly