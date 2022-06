Week-end à Cherbourg, haut lieu de l’aventure et de l’exploration maritime

Cherbourg est une ville ouverte sur la mer, impossible donc de ne pas commencer ce week-end par une balade maritime. Nous prenons donc la mer pour découvrir la rade de Cherbourg, l'une des plus grandes rades artificielles du monde. Sa construction débute au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, de nombreux vestiges militaires peuvent encore y être admirés. A Cherbourg, plusieurs milliers de personnes travaillent dans le secteur maritime. tous les habitants ont un attachement particulier à la mer. Notre incontournable nous emmène au Parapluie de Cherbourg. Cette entreprise a été créée en hommage au célèbre film de 1963. Depuis quelques années, Charles a repris l'exploitation familiale de son père. Et pour vraiment découvrir la ville, direction la Cité de la Mer. Véritable institution située dans l'ancienne gare maritime, elle possède l'une des plus impressionnantes collections d'engins d'exploration. Pour un endroit paisible où passer la nuit, il est possible de dormir à quai, dans un bateau totalement aménagé pour 60 euros la nuitée. Quels sont les autres bons plans pour un week-end inoubliable dans cette ville portuaire ? TF1 | Reportage G. Thorel, A. Viera