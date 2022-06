Week-end à Clermont-Ferrand, la capitale française de la liqueur

Si on rêve de voir des cerisiers comme au Japon, la bonne alternative c'est un week-end à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La ville de 147 000 habitants est nichée au pied du Puy-de-Dôme. Où que l'on soit ou presque, il apparaît et nous attire comme un aimant. Il est impossible de venir à Clermont-Ferrand sans faire un tour dans les volcans. Olivier et Stéphane proposent pour 59 euros, d'arpenter les chemins tout-terrain sans se fatiguer. Ces trottinettes avec assistances permettent d'aller beaucoup plus loin dans la nature. Ils font des pauses régulières pour admirer les paysages dignes de carte postale. Terminer la randonnée par un pique-nique, voilà la bonne idée. Clermont-Ferrand doit aussi sa renommée grâce à l'histoire mondiale des transports, grâce à l'aventure des frères Michelin. C'est l'occasion de visiter le musée qui leur est consacré. En 1890, André et Édouard Michelin reprennent la manufacture familiale de caoutchouc. Pour les passionnés, le musée regorge d'anecdotes. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy, C. Girard