Week-end à Cluny, la seconde Rome

Le premier avantage d'un week-end à Cluny, c'est le TGV. Il faut 90 minutes chrono de la capitale pour aller au cœur de la Bourgogne. Et à l'arrivée, une navette pour deux euros seulement. Cluny est une petite ville prisonnière des collines du Mâconnais, qui fut au Moyen Âge le cœur spirituel de l'Europe. L'abbaye de Cluny est notre premier incontournable. Elle a été fondée au Xe siècle par Guillaume le Pieux, comte de Mâcon et placée sous la seule autorité du pape. Une liberté qui rime avec prospérité. Et l'abbatiale de 187 m de long sera, pendant quatre siècles, le plus grand édifice religieux d'Occident. Mais attention, la Révolution française passe par là. L'abbaye est en grande partie détruite. Ce sont des vestiges que l'on visite, mais des vestiges spectaculaires. Nous gardons un peu de hauteur pour jeter un œil vers les ruelles de la ville. De là-haut, nous rencontrons notre insolite. Retraité et installé à Cluny depuis seize ans, Jean-Luc Maréchal habite au bout de la ruelle, dans une petite maison avec un grand trésor. En effet, Cluny est une ville riche en histoire. TF1 | Reportage M. Dupon, V. Pierron