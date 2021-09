Week-end à Concarneau

Visiter Concarneau, c'est partir à l'abordage d'une ville hors du temps et tournée vers la mer. Pour débuter, il faut faire la plus petite croisière du monde, trois minutes de traversée pour arriver dans la Ville close. C'est l'un des monuments historiques les plus visités de Bretagne. Un lieu envoûtant où plane un doux parfum de kouign-amann et de crêpe. Plus d'1,5 million de visiteurs arpentent la rue principale tous les ans. Ici, on peut voir plusieurs villes en même temps : la ville côtière, maritime, historique et la ville commerçante. Parmi les incontournables, l'achat des souvenirs et le plongeon dans l'histoire de Concarneau. Yannick, le guide, nous fait remonter le temps au XVe siècle. Un kilomètre de rempart, neuf tours armées de canons, la cité veut se défendre face à une possible attaque des Anglais. Cette fois, une vraie croisière s'impose pour une heure de bateau à 33 euros. Le prix pour se rendre à Glénan, les caraïbes bretonnes. Une eau transparente grâce à une plante spécifique. Avec ses îles et ses plages au sable fin, l'archipel offre un dépaysement total.