Week-end à Cork, la deuxième plus grosse ville d'Irlande

Elle est surnommée "Cork la rebelle". Ville portuaire, deuxième plus grosse d'Irlande avec plus de 220 000 habitants, elle a su garder un air de village de bord de mer. Mais dès notre arrivée, on la sent désireuse de nous faire perdre le souffle, et puis la tête, face à ces horloges qui ne se sont pas mises d'accord. À Cork, le temple des gourmands a un nom intrigant, "marché anglais en Irlande". Pour savoir pourquoi ce nom, nous demandons aux commerçants bien sûr. "Ce marché était surtout utilisé pour vendre des bœufs aux Anglais", explique l'un d'eux. Une envie de promenade ? Direction l'océan Atlantique ! C'est notre bon plan, rejoindre une petite ville balnéaire nommée Cobh. Des façades de maisons colorées, le bon air marin, les palmiers... on se croirait presque sur la Riviera. Retour à Cork pour un cours de danse irlandaise. Pour cinq euros, même les débutants peuvent apprendre quelques pas de Ceili, cette danse celtique traditionnelle. Ce week-end nous a montré qu'ils sont fiers de leur ville, autant qu'ils sont heureux de la partager. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor