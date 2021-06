Week-end à Coulommiers Pays de Brie

C'est une France miniature à moins d'une heure de Paris. La Brie, riche de ses villages, ruisseaux, fromages et vins. Tout y est pour passer un très bon week-end qui démarre auprès d'un ambassadeur un peu spécial de la région. Jean-Paul Bosseau, le grand-maître de la Confrérie du coulommiers, nous a accueilli dans l'un des joyaux de la ville. La commanderie des templiers du coulommiers est une enclave médiévale, érigée il y a presque un millénaire. Le coulommiers est l'emblème incontournable de la région et fait l'immense fierté des Briards. Dans la fromagerie Ganot, la plus ancienne de Brie, c'est déjà la quatrième génération qui y est affineur. Le Brie de coulommiers attend toujours d'obtenir son AOP qui permettrait de préserver son mode de fabrication ancestrale. Après la découverte culinaire, nous nous tournons vers le plaisir des yeux en allant dans le parc animalier "Parrot World". Ces derniers mois, une faune plus exotique l'a élu domicile. Certaines espèces d'Amérique du Sud en voie d'extinction y sont mises à l'honneur. Le but : les inciter à se reproduire.