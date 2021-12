Week-end à Cracovie, deuxième plus grande ville de Pologne

Elle a longtemps tenu le premier rôle. Capitale du royaume de Pologne jusqu'au XVI siècle, Cracovie a traversé les siècles miraculeusement préservée des destructions. Vivante, moderne et fidèle à ses traditions. Filip, en pleine procession, est l'un des 140 participants du concours annuel des crèches, un évènement très populaire dans ce pays catholique. On y vient en famille, parfois de loin, admirer ou présenter sa création, représentation miniature des monuments de Cracovie. Au milieu des effluves de fromage, Filip nous guide à travers Rynek, une place emblématique de Cracovie. C'est là que se déroulent les principaux évènements. Avec ses quatre hectares de superficie, elle est l'une des plus vastes places médiévales d'Europe. Les chalets de Noël ont toute latitude pour occuper l'espace. Toutes les heures sur la place, un son de trompette s'échappe de la plus haute tour de la basilique Sainte-Marie. L'hymne de la Cracovie interprétée par un sapeur-pompier s'interrompt toujours brutalement en souvenir de l'invasion des Tatars. Le spectacle se poursuit 80 mètres plus bas, dans la basilique éblouissante d'ébauches de couleurs et de sculptures. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry, M. Zoltowska