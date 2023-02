Week-end à Dieppe : le charme de la côte d’Albâtre

Notre premier incontournable nous emmène dans les hauteurs de la ville. Nous avons rendez-vous dans un ancien château fort, où l'on pourra découvrir la plus grande collection d'ivoires de l'Hexagone. Aujourd'hui, le commerce de l'ivoire est interdit. Mais durant près de 400 ans, il a fait la richesse de Dieppe. Parmi les 2 000 pièces que compte la collection, le temple de Mercure se distingue. Nous poursuivons notre visite au cœur de Dieppe. Le Café des Tribunaux est aussi un incontournable de la ville. Ce sera le lieu de rendez-vous des habitants depuis près de 300 ans. Depuis 1736, c'est le point névralgique de Dieppe. Cet endroit a vu passer de nombreuses célébrités. Dieppe est une ville dynamique. Le pont Colbert occupe une place importante dans la vie des habitants. Mis en service en 1889, il fait partie du patrimoine de la cité. C'est grâce à une association qu'il n'a pas été remplacé par un pont plus moderne. Repartons du côté du port de plaisance. Nous attendons une débarque bien particulière, c'est notre bon plan. Voici des caisses remplies de bulots, livrées à seulement quelques mètres des quais. Ils vont directement de la mer à l'assiette, ou plutôt au bol, pour huit euros. Et ce repas copieux nous emmène vers les insolites de Dieppe... TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby