Week-end à Dinard, un bijou breton

Du bleu émeraude de la mer, aux façades de la belle époque et de ses influences britanniques, Dinard (Ille-et-Vilaine) est un petit bijou sur la côte bretonne. Mais face à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), elle se montre discrète et timide, alors qu'elle regorge de surprise. Le voyage commence en bateau. Il est possible d'arriver en train ou en voiture à Saint-Malo et de rejoindre par la mer en profitant de la vue. C'est le premier incontournable du week-end. Il faut compter dix euros par personne l'aller-retour, et Delphine se charge du reste. C'est une traversée qui donne déjà le ton du séjour, un peu hors du temps, et au rythme de la mer. En débarquant, il faut parcourir inévitablement le GR 34, élu sentier de randonnée préférée des Français en 2018. Le GR reprend le chemin du sentier des douaniers à Dinard. Avec son association, Patrice Bauché organise gratuitement des balades thématiques ouvertes au grand public. Au XIXe siècle, la ville devient une station balnéaire privilégiée des aristocrates anglais, à la recherche d'un climat doux. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche