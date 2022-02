Week-end à Douarnenez, la ville aux trois ports

Nous sommes à Douarnenez, une ville faite de venelles étroites et de façades colorées, tournée vers la mer. Notre week-end commence sur un ponton. En effet, pour visiter les trois ports de la ville, rien de mieux que de prendre un bateau. Denis Poulelaouen sera notre guide. Avec le centre nautique, il propose des sorties toute l'année. Dans le Port-musée, la ville y expose des vieux gréements et des navires anciens. Chaque bâtiment raconte une histoire. Ancrés dans le patrimoine, certains navires sont désormais emblématiques. En plein hiver, nous avons le port pour nous. L'autre incontournable de Douarnenez, c'est la sardine. Autrefois, les hommes la pêchaient en mer et les femmes travaillaient à terre pour la mettre en conserve. Les habitants de la ville sont même surnommés les Penn Sardin, c'est-à-dire "tête de sardine" en breton. Aujourd'hui encore, on en produit plus de 12 000 tonnes chaque année. Les conserveries sont le cœur battant de la ville. Une seule est ouverte aux touristes. Que découvrir d'autres à Douarnenez ? TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens