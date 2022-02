Week-end à Dresde, un musée à ciel ouvert

Au loin, sa silhouette impressionne. Direction Dresde, l'une des plus grandes métropoles d'Allemagne. C'est une ville dynamique, reconstruite après la guerre. Elle est aujourd'hui un musée à ciel ouvert. Notre week-end commence dans la vieille-ville avec la Frauenkirche, notre premier incontournable. À l'intérieur de cette église, les notes d'orgues et les balcons circulaires sur plusieurs étages lui donnent des airs d'opéra. Elle est l'une des attractions de Dresde. À la nuit tombée, la musique nous emmène vers notre deuxième incontournable, le Semperoper. C'est un opéra mythique construit en 1871. Il est le seul d'Allemagne à porter le nom de son architecte, Gottfried Semper. Notre guide nous emmène au balcon le plus prestigieux. Après une longue journée, il est temps de rejoindre notre logement, qui est aussi notre bon plan. Il faut compter 40 euros la nuit pour dormir dans une pièce colorée, œuvre d'un artiste de Dresde. Le charme de la ville, c'est aussi des lieux plus discrets comme le Kunsthof-Passage. Que découvrir d'autres à Dresde ? TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat