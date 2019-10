Week-end à Dreux, l'ancienne capitale des druides

Entre les trois rivières qui l'entourent et sa vallée verte, Dreux est la destination idéale pour profiter de la magie d'un instant paisible. Pour découvrir ses secrets d'histoire, le domaine de la chapelle royale est un endroit incontournable. Les membres les plus prestigieux de la famille d'Orléans y sont enterrés. D'autres activités comme la balade dans les rues, la dégustation de bouchée à la reine ou encore le baptême en ULM s'offrent également aux touristes à Dreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.