C'est du haut du Mont Srd que l'on peut bien admirer la ville de Dubrovnik. Pour y accéder, le téléphérique est un passage obligé. La vieille ville dévoile un charme métissé entre culture slave et latine. Cette cité portuaire a été marquée par la guerre de 1991 mais est devenue une destination touristique très prisée au fil du temps. Découvrez les incontournables et les bons plans pour passer un week-end à Dubrovnik. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.