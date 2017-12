Week'end à Épinal

Le vélo électrique de fabrication vosgienne est le meilleur moyen pour découvrir Épinal, le capital des Vosges. Cette ville de montagne est agrandie autour de la Moselle et de ses voies marchandes. Dans le centre historique, les immeubles Art nouveau et les bâtisses Renaissance se côtoient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.