Week-end à Évian, célèbre pour son eau minérale

Le grand bleu à perte de vue, parole de navigateur observant cette petite mer intérieure. On largue les amarres en direction d'Évian, célèbre pour son eau minérale mondialement connue. Il est impossible de venir à Évian sans s'arrêter là, surtout quand on a soif. Découverte en 1789, la source Cachat coule 24 heures sur 24. Sa température est de 11,6 degrés. L'eau est gratuite et elle attire les touristes comme les habitants. Nous montons maintenant à bord d'un bateau historique. C'est une parfaite réplique d'une embarcation utilisée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour transporter des marchandises et des matériaux, en particulier des pierres. Les voiles montent à 27 mètres de haut, c'est tout simplement impressionnant. Comptez treize euros pour une heure de croisière entre le pays et la Suisse. Pour déjeuner ce midi, nous avons réservé la meilleure table de ce restaurant. Au menu, des poissons ultra-frais, pêchés il y a deux heures seulement. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand