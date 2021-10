Week-end à Foix, la cité médiévale

Porte d'entrée vers les Pyrénées, Foix est cernée par les montagnes, dominée par son imposant château. Avec moins de 10 000 habitants, la cité médiévale se visite à pieds. Notre week-end commence donc au Moyen Age, 1 000 ans en arrière, dans l'emblème de la ville. Avec ses trois tours imposantes, la forteresse a été bâtie par les comtes de Foix pour montrer leur puissance économique et militaire. Le château a résisté à tous les assauts. Au XVIIe siècle, les lieux se transforment en prison. Les murs gardent encore les traces des détenus. Quittons le rocher pour découvrir la ville médiévale. Nous retrouvons Mélanie Saves dans sa rue préférée. Ici, le temps semble s'être figé. Les maisons ont conservé ces petits ponts appelés "chambres volantes". Très exiguë, la ville de Foix est la deuxième plus petite préfecture du pays. Par ailleurs, la ville est traversée par deux rivières et est devenue le rendez-vous des kayakistes. Les cours d'eau de l'Ariège font partie des plus aurifères de l'Hexagone. Alors, sans surprise, nous avons préféré chercher de l'or. Découvrez les autres bons plans qu'offre cette ville médiévale.