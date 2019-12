Week-end à Fribourg, une cité médiévale qui regorge de trésors

À Fribourg, le dépaysement commence par la découverte de sa langue. En effet, le dialecte fribourgeois mélange le français et l'allemand. Cette cité médiévale transporte les visiteurs au Moyen Âge grâce à sa richesse architecturale. Celle-ci se traduit par les décors rayonnants et les vitraux éclatants. Par ailleurs, le son de l'un des orgues les plus renommés du monde ainsi que la visite de la tour de la cathédrale Saint-Nicolas sont aussi incontournables. Découvrez d'autres curiosités et bons plans à ne pas manquer à Fribourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.