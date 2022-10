Week-end à Gênes, entre palazzo et gastronomie

On commence notre découverte sur d'anciens quais de Gênes avec notre guide. Au musée Galata, elle va nous éclairer sur cet âge d’or qui fit de Gênes la rivale de Venise. Christophe Colomb est son plus célèbre navigateur. Les comptoirs vont de la Méditerranée jusqu’au Proche-Orient. Durant deux siècles, elle sera l’une des cités marchandes les plus prospères d’Europe. Le pouvoir est alors aux mains de quelques grandes familles. On découvre également la demeure des Balbi : le Palazzo Reale. C'est notre incontournable. Rien de moins qu’une galerie des glaces, modèle réduit de celle du château des Versailles. Les maîtres des lieux posent en souverains et reproduisent les rituels de cours jusque dans leurs chambres à coucher. La rue Garibaldi est l’une des plus célèbres du centre historique de Gênes. La ville compte une centaine de somptueux palais. Certains sont encore aux mains de famille privée, d’autres transformés en bureaux ou en appartements. À un moment donné, on se perd dans un dédale de ruelles étroites. Un centre médiéval encore populaire. Les petits commerces sont partout. TF1 | Reportage C. Auberger, D. Bordier