Week-end à Gérardmer : tutoyer les sommets

Pour commencer le week-end dans les Vosges, on a décidé de prendre un bon bol d'air et de découvrir le massif par le dessus. Et pour ça, le meilleur moyen c'est le parapente. Le vent nous secoue un peu, mais très vite les Vosges défilent sous nos pieds comme en apesanteur. Cela fait 35 ans que Régis-Laurent fait ainsi découvrir ces montagnes dont la rondeur des sommets n'empêche pas quelques frissons en parapente. Heureusement, il y a bien d'autres façons, moins mouvementées, de découvrir les sommets vosgiens. Au fond d'une vallée à 700 mètres d'altitudes, Gérardmer compte 8 000 habitants et voit sa population tripler en période de vacances ou les week-ends. La ville a comme premier atout les grands lacs qui l'entourent. Cela est propice à toutes les activités nautiques. On va vous faire découvrir un des plus grands lacs, celui de Longemer, en paddle. Une fois l'équilibre trouvé, le plaisir de l'effort en pleine nature est total. D'autant que sur les lacs des Vosges, les vagues sont rares, l'eau est pure et fraîche. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse