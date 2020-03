Week-end à Glasgow, le pays de la cornemuse

À Glasgow comme partout en Écosse, la cornemuse est très populaire. Dans le centre-ville se découvre un musée totalement consacré à cet instrument. Pour profiter d'une vue panoramique sur toute la ville, une promenade en hauteur à la nécropole et ses 3 200 tombes s'impose. Pour prolonger l'expérience, d'autres lieux de caractère sont à découvrir dont le musée Kelvingrove ou encore le salon de thé signé Mackintosh.