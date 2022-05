Week-end à Göteborg, une destination qui regorge de pépites

Göteborg, c'est une histoire d'eau avec des dizaines de ponts qui obligent à baisser la tête. Notre week-end commence à bord d'un bateau de tourisme le long d'un réseau de canaux construits au XVIIe siècle. C'est le meilleur point de vue pour observer une ville en apparence un peu austère, mais dominée par deux couleurs : le bleu et le vert. Au bout du canal, on découvre le plus grand port de Scandinavie où les ferries ainsi que les vieux gréements se croisent et où d'immenses dames de fer vous toisent. Notre prochain incontournable, c'est donc le Feskekorka qui signifie littéralement "l'église aux poissons". En fait, il ne s'agit pas d'une église, mais du fruit de l'audace d'un architecte peu orthodoxe. A l'intérieur, il n'y a ni prêtre ni fidèles, mais une bénédiction pour les papilles. Sur la glace pelée s'offrent tous les trésors de la mer du Nord et de la Baltique. Ensuite, le vieux tram nous offre une autre perspective sur la ville : les rues charmantes du quartier bobo de Haga et les Champs-Elysées locaux. Ensuite, au bout de la ligne, c'est encore de l'eau, un quai et une histoire de bateau. TF1 | Reportage A. Cariou, J. Clouzeau