Week-end à Gstaad, une station huppée en Suisse

C'est une destination parmi les plus chics d'Europe. Mais derrière les boutiques de luxe, il y a un petit paradis suisse que les sabots d'Haïti semblent avoir sculpté, où les belles cylindrées ressemblent étrangement à des tracteurs et où les stars et les têtes couronnées, ce sont les vaches. Elles sont même les reines d'un défilé traditionnel dans les rues du centre-ville. Les préparatifs sont dignes d'un carnaval. Chaque année, tout le monde participe, même les touristes. Pour Yoann, quitter l'alpage, c'est une fête. Du plancher des vaches aux pentes himalayennes, notre deuxième incontournable est un aller-retour en haute montagne pour 40 euros et quelques frissons, avec le seul et unique pont suspendu au monde qui relie deux sommets entre eux, à 3 000 mètres. Et si vous êtes plus à l'aise sur la terre ferme, on vous déroule le tapis blanc, celui du Glacier des Diablerets et son légendaire rocher. Maintenant, c'est l'heure de la spécialité suisse : une fondue comme vous n'en avez jamais vu. Elle tient dans un sac à dos, à réserver dans toutes les laiteries pour 18 euros par personne. Et nous voilà équipés pour les chemins de randonnée... TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel