Week-end à Guéret, une terre sauvage d'une grande beauté

La Creuse est avant tout le pays du VTT. C'est le sport-nature par excellence que l'on pratique ici, aux portes de la ville. Grâce aux 720 kilomètres de circuits balisés autour de Guéret, le VTT attire aussi bien les champions de la discipline que les vacanciers venus découvrir la Creuse et ses paysages. Dans la forêt de Chabrières, qui compose une grande partie des Monts de Guéret, il est aussi possible de retrouver la trace d'un des animaux les plus décriés par l'homme. Il s'agit de loups en semi-liberté. Des soigneurs leur donnent à manger une à deux fois par semaine sans aucune crainte. Avec 32 bêtes réparties en cinq meutes bien séparées, le parc animalier est l'un des seuls uniquement consacré au loup dans l'Hexagone. Le territoire réserve bien d'autres surprises. Petit village au Nord de Guéret, Crozant et les ruines de son château furent un des hauts lieux de la peinture impressionniste. La Vallée des peintres, comme on l'appelle aujourd'hui, doit également sa renommée de la commune de Fresselines. Claude Monet y a peint plusieurs tableaux et certains ateliers se visitent encore.