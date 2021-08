Week-end à haut risque dans le Var : les pompiers restent mobilisés

Malgré le feu stoppé, il y a toujours un gros dispositif au Luc-en-Provence (Var). Ils sont encore plus de 800 pompiers et près de 140 véhicules mobilisés sur place. Leur mission principale, c'est surtout de sécuriser les lisières. Il s'agit d'arroser les zones entre les secteurs qui ont été brûlés et ceux qui ont été épargnés. Ils sont épaulés par deux avions Dash qui lâchent du retardant. Et deux hélicoptères bombardiers d'eau se tiennent prêts à décoller au moindre nouveau départ de fumée. Car si la nuit a été calme, il faut à tout prix éviter les reprises. Ce week-end est classé à haut risque. Tous les massifs du Var sont interdits d'accès et des vents violents devraient se lever dès le début de la soirée. On attend des rafales jusqu'à 70 km/h ce dimanche.