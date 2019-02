Week-end à Ibiza, le joyau des Baléares

Le moment idéal pour explorer l'île d'Ibiza est sans doute entre le mois d'octobre et d'avril. A cette période, les rues sont presque désertes car la population passe de 4 000 000 à moins de 200 000. La ville d'Ibiza reste l'endroit le plus important de l'île. On y découvre des vestiges historiques tels que les remparts datant du XVIème siècle. Plus au nord se trouve une côte sauvage, l'un des sites incontournables d'Ibiza. Découvrez les bons plans pour un week-end dans ce joyau des Baléares. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.