Week-end à Interlaken, le paradis des Alpes

Dérouler le tapis turquoise, peigner l'horizon en blanc, vous voici au paradis des Alpes. Interlaken est une petite cité suisse entre lac et montagnes qui semble bénie des dieux et qui a son sport national : se hisser à la verticale pour toucher le ciel. Dès l'arrivée, vous ne résisterez pas à l'appel de la haute montagne. On vous emmène donc à 3 450 mètres d'altitude. Notre premier incontournable est Jungfraubahn, un train qui donne le vertige. Il nous emporte sur neuf kilomètres de rail, creusés dans la montagne, une prouesse qui vous permet d'atteindre la plus haute gare jamais construite en Europe et mettre un pied au royaume du blanc. Vous en aurez le souffle coupé, et pas seulement à cause de la vue. Et pour prouver que vous êtes bien montés ici, vous pouvez faire tamponner votre passeport souvenir. La magie des transports helvétiques n'a pas fini d'opérer, du plus haut train au plus vieux funiculaire d'Europe, celui de la Giessbach qui vous invite à remonter vos montres suisses jusqu'en 1879. Au sommet, un jardin d’Éden vous ouvre ses portes. Ici se trouve également l'un des plus beaux hôtels de Suisse, un joyau de la belle époque cher aux Suisses. Découvrez en images les bons plans pour un week-end inoubliable dans ce petit paradis. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell