Week-end à Istanbul, un voyage au centre du monde

Elle a porté tant de noms, tant de surnoms : Byzance, la nouvelle Rome, Constantinople, la Sublime Porte. Istanbul a hébergé tant de civilisations, a reçu tant de visiteurs, d'ambassadeurs et parfois d'envahisseurs. Qui oserait résumer cette ville ? À la barre de son petit ferry stambouliote, le capitaine va s'y risquer. Pour lui, la géographie de la ville est toute simple : tout droit au nord, c'est la Russie, à gauche, c'est l'Europe, à droite, c'est l'Asie, et derrière eux, c'est l'Afrique. Istanbul est pour lui le centre du monde. Nous avons ensuite pris un brunch dans un restaurant très populaire là-bas. Il y a neuf sortes de fromages, trois variétés de miels, de la saucisse, des omelettes, des olives, des légumes, des fruits, et bien d'autres délicatesses que nous n'avons pas su identifier. Pour moins de dix euros, une famille entière s'offre là un festin. Istanbul était au carrefour de toutes les routes commerciales et c'est encore un immense marché. Tout autour d'eux il y a des bâtiments construits par les rois, les reines, les pachas et les vizirs pour héberger des commerçants et des artisans. TF1 | Reportage M. De Chevigny, D. Pires