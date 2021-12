Week-end à Istanbul, une ville ayant porté tant de noms et de surnoms

Byzance, la nouvelle Rome, Constantinople, la Sublime Porte... Istanbul a hébergé tant de civilisations. La ville a reçu tant de visiteurs, d'ambassadeurs, parfois d'envahisseurs. Qui oserait résumer cette cité ? A la barre de son bateau, ce capitaine va s'y risquer. Pour lui, la géographie de la ville est toute simple : tout droit au nord, c'est la Russie, à gauche c'est l'Europe, à droite c'est l'Asie et derrière c'est l'Afrique. En bref, Istanbul, c'est le centre du monde. Direction dans un restaurant où les Stambouliotes aiment se rendre pour un brunch très populaire. Pour passer commande, il n'y a pas de choix. On demande juste la totale. Au menu : neuf variétés de fromages, trois variétés de miel, des saucisses, de l'omelette, des olives, des légumes, des fruits, du sésame, de la grenade, etc. Pour moins de dix euros, une famille entière s'offre ici un véritable festin. Faufilons-nous dans la vieille ville maintenant. Istanbul est une cité commerciale. Elle regorge de marchés divers. Nous entrons dans un des hanes de la ville. Celui-ci a été occupé depuis 500 ans par des artisans et des artistes. Un labyrinthe bâti par une mystérieuse sultane. Que découvrir d'autres à Istanbul ? TF1 | Reportage M. De Chevigny, D. Pires