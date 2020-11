Week-end à Jurmala, le Saint-Tropez letton

Jurmala est surnommée le Saint-Tropez letton. Située au bord du golfe de Riga, cette station balnéaire se démarque par sa magnifique plage de sable fin qui longe la mer Baltique. Mais à cette époque de l'année, on y trouve assez peu de baigneurs. Maintenant, partons en balade dans ses rues aux pavillons colorés, des maisons en bois au ton pastel toutes singulières. L'architecture de Jurmala est intéressante car sa palette de styles est très riche : classicisme, romantisme, constructivisme, modernisme et le très populaire art nouveau. La plupart de ses habitations ont été construites au milieu du XIXème siècle et 400 d'entre elles sont aujourd'hui un patrimoine protégé. Par ailleurs, Jurmala propose pas mal de bons plans et de bonnes adresses. Si vous aimez les aventures, la petite virée en paddle sur une mer d'huile est faite pour vous. Et si vous êtes plutôt gastronomie, ne manquez pas de goûter aux spécialités locales du site. Enfin, n'oubliez surtout pas de visiter les lieux insolites de Jurmala.