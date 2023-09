Week-end à la découverte de Gstaad

C'est une destination parmi les plus chics d'Europe. Derrière les boutiques de luxe, il y a un petit paradis suisse où les belles cylindrées ressemblent étrangement à des tracteurs et où les stars et les têtes couronnées, ce sont les vaches. Elles sont même les reines d'un défilé dans les rues du centre-ville. C'est une tradition dont on vous emmène voir les coulisses. Les préparatifs sont dignes d'un carnaval. Chaque année, tout le monde participe, même les touristes. Pour Johann Von Grünigen, comme les 200 agriculteurs de Gstaad, quitter l'alpage c'est une fête. Ils sont fiers de faire leur entrée dans le centre-ville. Du plancher des vaches, aux pentes himalayennes. Notre deuxième incontournable est un aller-retour en haute montagne pour 40 euros et quelques frissons, avec le seul et unique pont suspendu au monde qui relie deux sommets entre eux à 3 000 mètres. Si vous êtes plus à l'aise sur la terre ferme, on vous déroule le tapis blanc. C'est celui du glacier des Diablerets et son légendaire rocher. La suite remettra votre estomac en place, une spécialité suisse, une fondue comme vous n'en avez jamais vu. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell