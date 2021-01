Week-end à La Roche-sur-Yon, la perle de la Vendée

La côte vendéenne sait en mettre plein la vue avec ses dunes de sable fin, ses lagunes et ses forêts de pins. Notre voyage débute au cœur du département à La Roche-sur-Yon, devenu préfecture de Vendée en 1804 sur décision napoléonienne. Sur la grand place, son cheval de bronze figé côtoie des créatures mobiles. Direction l'ouest pour découvrir l'un des incontournables de notre week-end. A quelques kilomètres de la côte se situe Talmont-Saint-Hilaire, un donjon qui domine la plaine ainsi que les huit mille âmes du village. Dans ce château de 1 000 ans, un illustre personnage a trôné. Il s'agit de Richard Cœur de Lion. De l'extérieur, il est difficile d'imaginer que ces murailles abritent encore un labyrinthe d'escaliers menant à des salles dédiées aux plus fameux rituels médiévaux. Un peu plus loin, à Saint-Vincent-sur-Jard, on peut aussi visiter la demeure de Georges Clémenceau. On raconte qu'il avait un crocodile dans sa chambre à coucher. Découvrez les autres bons plans pour un week-end à La Roche-sur-Yon.