Week-end à La Rochelle, la capitale européenne de la mer

Tous les regards se tournent vers La Rochelle (Charente-Maritime). Son bleu scintillant et son immensité fascinent les habitants de la ville depuis des siècles. C'est une cité portuaire où se sont croisés des aventuriers, des marchands et des pirates avant de repartir en mer. Notre week-end commence dans un transport en commun. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est un bateau-bus qui nous emmène pour un euro, en pleins cœur de La Rochelle. En arrivant sur place, il est impossible de passer à côté des tours. À l'époque, les navires devaient même s'arrêter, car une chaîne reliait les deux tours. Pour passer, il fallait payer une taxe et déposer les armes. Ces tours ont aussi servi de cachot à des générations de marins. Leurs marques se retrouvent un peu partout sur les murs du bâtiment. À peine sorti des tours, des façades beaucoup plus colorées attirent l'attention. C'est un quartier animé entre le port et la vieille ville où un autre incontournable, l'hôtel de ville, qui vient de rouvrir au public après un incendie en 2013, est à découvrir. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier