Week-end à Langres, la ville natale de Denis Diderot

Langres est une ville de 8 000 habitants située à l'intérieur de huit kilomètres de fortifications datant de vingt siècles. Perchée sur son éperon, à près de 500 mètres d'altitude, elle s'impose fièrement aux regards des visiteurs. C'est aussi un territoire étonnamment préservé, dominant la frontière entre Bourgogne, Champagne et Franche-Comté. Découvrez les adresses et bons plans pour un week-end inoubliable dans cette ville où Denis Diderot est né.