Week-end à Lanzarote, la plus vieille île des Canaries

Située en Espagne, Lanzarote est la plus vieille île des Canaries. Ce bout de terre quasi désertique offre un paysage beaucoup plus minéral et volcanique. L'archipel se démarque par son environnement totalement lunaire et fascinant. Et malgré son aridité, la gastronomie y est bien vivante. Découvrez en images les incontournables, les adresses et les bons plans pour passer un week-end à Lanzarote. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.