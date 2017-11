Week-end à Lausanne

Bâtie sur trois collines, Lausanne est une ville suisse de 130 000 habitants. On peut y visiter la cathédrale de Lausanne, le plus grand édifice gothique du pays. La ville accueille également le siège social du Comité international olympique et le Musée olympique qui abrite une collection de 75 000 objets et 45 000 heures d'archives vidéo. On y retrouve également Aquatis, le plus grand aquarium d'Europe entièrement dédié aux poissons mammifères d'eau douce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.